«Скажи «да» фанатизму». Баннер фанатов ЦСКА

Фанаты ЦСКА продемонстрировали баннер на матче Лиги Европы против «Ференцвароша». «Сэй йес ту фанатизм» (скажи «да» фанатизму — Прим. «СЭ»), написано на нем.

Ранее стало известно, что перед матчем в Будапеште произошли беспорядки. Несколько болельщиков ЦСКА были арестованы.