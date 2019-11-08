«Скажи «да» фанатизму». Баннер фанатов ЦСКА
8 ноября 2019, 00:02
Фанаты ЦСКА продемонстрировали баннер на матче Лиги Европы против «Ференцвароша». «Сэй йес ту фанатизм» (скажи «да» фанатизму — Прим. «СЭ»), написано на нем.
Баннер армейских болельщиков #ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com/cO44556p43— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 7, 2019
Ранее стало известно, что перед матчем в Будапеште произошли беспорядки. Несколько болельщиков ЦСКА были арестованы.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
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