Шюррле и Мельгарехо в заявке "Спартака" на матч с "Туном" в Лиге Европы

Стала известна заявка "Спартака" на первый матч 3-го отборочного тура Лиги Европы с "Туном", сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет 8 августа в Швейцарии.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов включил в список новичка, полузащитника Андре Шюррле и хавбека Лоренсо Мельгарехо. Ранее 53-летний специалист заявил, что московский клуб расстанется с парагвайцем.

Отметим, что форвард Джордан Ларссон не попал в заявку "Спартака" на игру с "Туном".

Заявка выглядит следующим образом:

вратари – Шитов, Ребров, Селихов, Максименко;

защитники – Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов;

полузащитники – Гулиев, Мирзов, Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев;

нападающие – Понсе.

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