«Шахтер» потерпел самое крупное поражение в 1/2 финала за историю Лиги Европы и Кубка УЕФА

«Шахтер» уступил «Интеру» (0:5) в полуфинале Лиги Европы. Украинский клуб установил антирекорд турнира.

Ранее ни одна команда не проигрывала со счетом 0:5 в полуфинале Лиги Европы или Кубка УЕФА. Это самое крупное поражение в 1/2 финала турнира за всю историю соревнований.

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.