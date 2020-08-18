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«Шахтер» нанес один удар в створ ворот в матче с «Интером»

18 августа 2020, 00:19
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В матче 1/2 финала Лиги Европы против «Интера» «Шахтер» нанес только один удар в створ ворота. Удар Жуниора Мораеса отразил Самир Ханданович. Итальянский клуб победил со счетом 5:0.

Всего в активе «Шахтера» пять ударов. «Интер» бил по воротам 12 раз, 9 ударов были точными. При этом «Шахтер» больше владел мячом — 57 на 43 процента.

В финале «Интер» сыграет с «Севильей». Матч состоится в Кельне 21 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

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