«Шахтер» нанес один удар в створ ворот в матче с «Интером»

В матче 1/2 финала Лиги Европы против «Интера» «Шахтер» нанес только один удар в створ ворота. Удар Жуниора Мораеса отразил Самир Ханданович. Итальянский клуб победил со счетом 5:0.

Всего в активе «Шахтера» пять ударов. «Интер» бил по воротам 12 раз, 9 ударов были точными. При этом «Шахтер» больше владел мячом — 57 на 43 процента.

В финале «Интер» сыграет с «Севильей». Матч состоится в Кельне 21 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.