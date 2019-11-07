«Севилья» разгромила «Дюделанж», «АПОЭЛ» вырвал победу у «Карабаха»

«Дюделанж» в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы разгромно проиграл «Севилье» — 2:5. В составе гостей хет-трик оформил Мунир Эль-Хаддади, дубль на счету Мунаса Даббура. У хозяев дважды отличился Данел Синани.

В параллельной встрече «АПОЭЛ» дома вырвал победу у «Карабаха» — 2:1. В составе хозяев отличилисьЛукас и Николас Иоанну, у гостей — Максим Медведев.

«Севилья» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы А. , «АПОЭЛ» (4) — второй, «Карабах» (4) — третий, «Дюделанж» (3) — последний.

Лига Европы

Группа A

«Дюделанж» (Люксембург) — «Севилья» (Испания) — 2:5 (0:4)

Голы: Даббур, 17 (0:1). Эль-Хаддади, 27 (0:2). Эль-Хаддади, 33 (0:3). Даббур, 36 (0:4). Эль-Хаддади, 67 (0:5). Синани, 69 (1:5). Синани, 80 (2:5).

«Дюделанж»: Жубер, Кирш, Колс, Бушуари, Штольц (Лави, 85), Гарос, Моррен, Бугрин (Шнелль, 46), Синани, Бернье, Клапп (Кабрал Барбоза, 46).

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Гомес, Гудель, Оливер Торрес (Васкес, 51), Хоан Хордан (Фернанду Режес, 61), Посо, Нолито (де Йонг, 51), Даббур, Рони Лопеш, Эль-Хаддади.

Предупреждения: Колс, 32. Хоан Хордан, 56.

Судья: Тораринссон (Исландия).

7 ноября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».

«АПОЭЛ» (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:1 (0:1)

Голы: Медведев, 10 (0:1). Лукас Соуза, 59 (1:1). Иоанну, 88 (2:1).

«АПОЭЛ» (Кипр): Белец, Савич, Вурос, Иоанну, Жоаузинью (Аль-Таамари, 46), Гентзоглу (Безяк, 60), Матич, Михайлович, Лукас Соуза, Халлениус (Эфрем, 75), Павлович.

«Карабах» (Азербайджан): Бегович, Садыгов, Б.Гусейнов, Медведев, Аилтон, Абдуллаев, Мичел (А.Гусейнов, 83), Гараев, Ришард Алмейда, Кинтана (Гуйе, 16. Хайме Ромеро, 76), Зубир.

Предупреждения: Ришард Алмейда, 34. Лукас Соуза, 61. Мичел, 71. Бегович, 86. Безяк, 90+1. Вурос, 90+6. Садыгов, 90+6. Гараев, 90+6.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

7 ноября. Никосия. Стадион ГСП.

Дюделанж — Севилья

АПОЭЛ — Карабах

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