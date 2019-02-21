Сергей Семак: "Замена Азмуна в матче с "Фенербахче" - вынужденная"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Фенербахче" (3:1) отметил, что переломным моментом стал финальный свисток.

- Что было переломным моментом в матче?

- Финальный свисток арбитра. Мы перестали нервничать. При счете 2:1 могли забить и пропустить, вся игра была без переломных моментов.

- Почему вы заменили Азмуна на Заболотного?

- Замена вынужденная. Потому что он почувствовал проблему, и нам пришлось заменить его по состоянию здоровья. (Гоша Чернов)