23:56 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Сергей Семак: "Замена Азмуна в матче с "Фенербахче" - вынужденная"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Фенербахче" (3:1) отметил, что переломным моментом стал финальный свисток.

- Что было переломным моментом в матче?

- Финальный свисток арбитра. Мы перестали нервничать. При счете 2:1 могли забить и пропустить, вся игра была без переломных моментов.

- Почему вы заменили Азмуна на Заболотного?

- Замена вынужденная. Потому что он почувствовал проблему, и нам пришлось заменить его по состоянию здоровья. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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