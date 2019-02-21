Сергей Семак: "Скорее всего, новичков не будет"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Фенербахче" (3:1) отметил, что входящие трансферы маловероятны.

– Что вас останавливало от выбора атакующей модели в первом матче, если она себя проявила так эффективно сейчас?

– Состояние Сердара. Перед первой игрой он всего несколько дней тренировался, в центре поля выбор был сделан в пользу Краневиттера. Оздоев заслужил выход в основном состав в ответной встрече. Не скажу, что сама игра сильно изменилась. Дома всегда легче, а в Стамбуле мы втягивались, была первая официальная игра. Сейчас выглядели получше.

– Трансферная кампания завершена?

– Все возможно. Но, скорее всего, новичков не будет. (Гоша Чернов)