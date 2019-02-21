Сергей Семак – о перепалке на бровке: "Это моя футбольная хитрость"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Фенербахче" (3:1) отметил перформанс фанатов перед игрой.

– Тяжелая игра. Понятно, что после двухмесячной паузы не так просто начинать год. Некоторые проблемы у нас есть, травмированные, есть те, кого мы не могли заявить. Играли как могли. По части желания претензий к игрокам нет. Будем работать, будем двигаться дальше. Отдельное спасибо болельщикам, которые устроили файер-шоу перед матчем, это заряжает. Я очень рад, что у нас такие болельщики, которые независимо от всего поддерживают нас, мы им очень благодарны.

– В чем была претензия к Арслану, когда у вас состоялась перепалка на бровке?

– Футбольная хитрость с моей стороны. Мне надо было привлечь внимание арбитра, чтобы он не сомневался – нужно показать желтую карточку. Это игра, не более того. (Гоша Чернов)