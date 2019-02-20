Сергей Семак: "Игра "Фенербахче" дома отличается от игры на выезде. С этой стороны "Зениту" будет легче"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче"​ ответил на вопросы журналистов.

– Соперник "Зенита" приехал в Петербург не в полном составе. Ожидаете ли вы, что он завтра сыграет слабее? – вопрос Семаку.

– Игровая модель, наш рисунок игры вряд ли изменятся. Конечно, игра "Фенербахче" дома отличается от игры на выезде – с этой стороны нам будет легче. Но это опытная команда и нас ждет сложный матч.

– Какова ситуация с травмированными?

– Далер Кузяев не готов играть, как и Клаудио Маркизио, у которого рецидив старого повреждения. Так что состав игроков, который готовится к матчу, кардинальным образом не изменился.

– Есть ли шанс завтра сыграть у Леона Мусаева?

– Конечно, он может сыграть, как и все игроки, которые готовятся к матчу. Мы его проверяем, смотрим на разных позициях, насколько он готов справляться с волнением. Прекрасно понимаем, что это молодой игрок, ему нужно время, чтобы адаптироваться к игре. (Егор Бычков)

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