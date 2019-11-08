Сергей Ребров: «ЦСКА не удивил»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после ничьей с ЦСКА в 4-м туре Лиги Европы (0:0) признался, что его не удивил соперник. По его мнению, его команда заслужила очко.

— ЦСКА не удивил, та же структура и тактика, — цитирует ТАСС Реброва. — Уровень игроков ЦСКА высок, они могли решить эпизод в свою пользу индивидуально. Мы понимали важность компактности в обороне и старались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство, думаю, у нас это получилось.

Игра была тяжелая, мы знали, против кого играем. Мы проанализировали первый матч с ЦСКА, в обороне сыграли надежнее, особенно в первом тайме, мы заслужили очко, но могли и вырвать игру.

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