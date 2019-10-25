Сергей Матвеев: «Краснодар» проявил характер»

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0).

— Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ». — Оставалось не так много времени.

— Отсутствие Старриджа и Оби Микела сказалось на ходе матча?

— Мы об этом не задумывались, у нас тоже много ключевых игроков отсутствовало. Проявили характер, проявили дисциплину, играли на победу. Первый тайм начали хорошо, минут 15 играли. Второй тоже хорошо начали, «Трабзонспор» периодически перехватывал инициативу, но начало таймов мы провели неплохо.