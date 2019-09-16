Сергей Иванов рассудит «Стандард» и «Гимарайнш»
16 сентября 2019, 12:49
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче группового этапа Лиги Европы между «Стандардом» и «Гимарайншем», информирует официальный сайт УЕФА.
Его помощниками будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин. Встреча группы F пройдет 19 сентября в Льеже.
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