Сергей Гуренко – о разгромном проигрыше "Зениту" в ЛЕ: "Моя совесть чиста"

Бывший главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко вспомнил матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Зенита", когда его команда после домашнего выигрыша у питерской команды (4:0), через неделю потерпела поражение со счетом 1:8, сообщает издание "Прессбол".
– Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели – согласен. Но за неделю – никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз – любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было – почему бы не стать первым? – приводит слова Гуренко "Прессбол".
– Юрий Чиж (председатель наблюдательного совета "Динамо" – прим. "СЭ") наблюдал за матчем с трибуны "Петровского". Какова была его реакция после финального свистка? Он заходил в раздевалку?
Нет. После этого мы не общались с Юрием Александровичем на эту тему. У нас не могло быть конфликта, потому что мы даже не виделись после игры. Слышал, он считает, будто я ее сдал. Но еще раз говорю: готов пройти все процедуры.
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https://www.pressball.by/news/football/317773?fbclid=IwAR1v87tON3PsdQBUA2xC6vJOwo3O-jqPmqmx-Kqg1E1lz6zGhNRiW7SCbc8