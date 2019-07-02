21:22 2 июля | Футбол — Лига Европы

"Сент-Джозефс" обыграл "Приштину" и пробился в первый отборочный раунд Лиги Европы

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В ответном матче предварительного раунда Лиги Европы гибралтарский "Сент-Джозефс" обыграл косовскую "Приштину" (2:0). Первая игра завершилась вничью - 1:1.

По сумме двух матчей "Сент-Джозефс" пробился в первый отборочный раунд турнира. Соперником команды станет шотландский "Рейнджерс".

Лига Европы

Предварительный раунд

Ответный матч

"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово) - 2:0 (0:0)

Голы: Вильяр, 75 (1:0). Пенья, 80 (2:0).

Удаления: Бектеши (Приштина), 48. Далку (Приштина), 48. Рохас (Сент-Джозефс), 90.

Судья: Барбено (Сан-Марино).

2 июля. Гибралтар. Стадион "Victoria Stadium".

Первый матч - 1:1

Сент-Джозефс - Приштина

 

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/calendar/tours/

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