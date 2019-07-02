"Сент-Джозефс" обыграл "Приштину" и пробился в первый отборочный раунд Лиги Европы

В ответном матче предварительного раунда Лиги Европы гибралтарский "Сент-Джозефс" обыграл косовскую "Приштину" (2:0). Первая игра завершилась вничью - 1:1.
По сумме двух матчей "Сент-Джозефс" пробился в первый отборочный раунд турнира. Соперником команды станет шотландский "Рейнджерс".
Лига Европы
Предварительный раунд
Ответный матч
"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово) - 2:0 (0:0)
Голы: Вильяр, 75 (1:0). Пенья, 80 (2:0).
Удаления: Бектеши (Приштина), 48. Далку (Приштина), 48. Рохас (Сент-Джозефс), 90.
Судья: Барбено (Сан-Марино).
2 июля. Гибралтар. Стадион "Victoria Stadium".
Первый матч - 1:1
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/calendar/tours/
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