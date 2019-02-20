Семаку не понравилось, как в Стамбуле сыграла группа атаки "Зенита"

Главный тренер "Зенита" на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" ответил на вопросы журналистов.

- В Стамбуле в центре поля вышли Барриос и Краневиттер - вариант очень оборонительный. Завтра вы готовы быть не так осторожны? - вопрос Семаку.

- Не понравилось, как играла наша группа атаки в первом матче. В связи с травмами игроков центра поля у нас не очень большой выбор, но вероятность изменений достаточно высока.

В Стамбуле была сделана ставка на опытного Краневиттера и Барриоса, потому что это была выездная игра, и по ее ходу можно было что-то изменить. Сейчас ситуация другая, поэтому и варианты могут быть иными.

- В этом сезоне "Зенит" уже нужно было отыгрываться в домашнем матче - против минского "Динамо". Может ли Азмун завтра выйти вместе с Дзюбой, чтобы вы попытались просто задавить "Фенербахче"?

- Это две разные команды, у них разные схемы и футбол. Нам точно нужно играть активно и агрессивно, а по почерку эти игры достаточно сложно сравнивать. (Егор Бычков)

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