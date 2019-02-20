Семак рассказал, как выбирает игроков на пресс-конференции перед матчами Лиги Европы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что в петербургской команде собраны интересные игроки. 42-летний специалист также пригласил болельщиков сине-бело-голубых посетить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", который пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

- Как выбирается игрок, с которым мы вместе отвечаем на вопросы журналистов перед матчами Лиги Европы? Решение зависит от нескольких факторов. Во-первых, стараемся не использовать одного и того же футболиста несколько раз, чтобы это не превратилось в повинность. Во-вторых, учитываем взаимосвязь с предстоящим соперником. Но без крайностей - не очень устойчивых к психологическому давлению ребят бережем.

Порой мне не совсем понятна пассивность журналистов по отношению к игрокам - один-два вопроса в их адрес, и все внимание к главному тренеру, с которым общение проходит регулярно. Поверьте, в нашей команде собраны интересные парни, у которых есть что узнать.

Мы ждем наших замечательных болельщиков на завтрашнем матче. Всей команде, а особенно новичкам, очень нужна ваша поддержка! - написал Семак в своем Инстаграме.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом" закончился минимальной победой турецкого клуба (1:0).

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