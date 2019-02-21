Главный тренер "Зенита" Сергей Семак накричал на игрока "Фенербахче" во время второго тайма ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Немецкий нападающий турецкого клуба Толгай Арслан сбил напротив тренерской скамейки "Зенита" хавбека сине-бело-голубых Роберта Мака. Семак возмутился фактом нарушения, игрок соперника стал кричать на него в ответ. Тренера и футболиста друг от друга оттеснил резервный судья и другие зенитовцы.

Первый матч между этими командами завершился минимальной победой "Фенербахче" в Турции (1:0).

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