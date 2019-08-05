Сегодня "Спартак" узнает своего возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги Европы. Своего возможного соперника узнает в том числе "Спартак". Красно-белые в третьем отборочном раунде встречаются со швейцарским "Туном". В случае победы "Спартак" встретится с одной из следующих пар:

"Антверпен" (Бельгия) - "Виктория Пльзень" (Чехия)

"Бреннбю" (Дания) - "Брага" (Португалия)

"Мальме" (Швеция) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

"Партизан" (Сербия) - "Малатьяспор" (Турция)

Жеребьевка начнется в 14.30 по московскому времени. С "Туном" "Спартак" встретится 8 августа в Швейцарии и 15 августа - в России.