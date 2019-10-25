Сафонов вошел в символическую сборную лучших игроков тура Лиги Европы
25 октября 2019, 11:24
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вошел символическую сборную лучших игроков прошедшего тура Лиги Европы. Быки обыграли «Трабзонспор» в матче 3-го тура группового турнира (2:0).
Эта победа стала первой для российских команд на групповом турнире в этом розыгрыше еврокубка: ранее «быки» и ЦСКА потерпели пять поражений.
? Команда недели в #ЛигаЕвропы ??— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 октября 2019 г.
? Сафонов, Шабанов, Яремчук и два представителя «Карабаха» ?@FCKrasnodar | @DynamoKyiv | @FKQarabaghEN pic.twitter.com/27RO4EFfJN
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...