"С почином!" Реакция Геркуса на гол "Спартака" в матче с "Туном"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Twitter поздравил "Спартак" с забитым голом в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном".

На 21-й минуте встречи нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе открыл счет в матче. Затем полузащитник Зелимхан Бакаев удвоил преимущество москвичей.

"Первый российский еврогол в сезоне. С почином!", – написал Геркус в Twitter.

⚽️ Первый российский еврогол в сезоне. С почином! — Илья Геркус (@ilgerkus) August 8, 2019

"Тун" - "Спартак": Понсе открыл счет в матче // Бакаев удвоил преимущество москвичей

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)