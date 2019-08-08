"С почином!" Реакция Геркуса на гол "Спартака" в матче с "Туном"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Twitter поздравил "Спартак" с забитым голом в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном".
На 21-й минуте встречи нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе открыл счет в матче. Затем полузащитник Зелимхан Бакаев удвоил преимущество москвичей.
"Первый российский еврогол в сезоне. С почином!", – написал Геркус в Twitter.
⚽️ Первый российский еврогол в сезоне. С почином!— Илья Геркус (@ilgerkus) August 8, 2019
"Тун" - "Спартак": Понсе открыл счет в матче // Бакаев удвоил преимущество москвичей
"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)
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