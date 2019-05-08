Рубен Лофтус-Чик: "Было бы глупо выходить расслабленными на матч с "Айнтрахтом"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик - о матче с "Айнтрахтом" в 1/2 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась вничью – 1:1.

- Мы пробились в Лигу чемпионов, но у нас есть шанс выйти в финал Лиги Европы. В "Челси" мы хотим выигрывать трофеи. Для нас это большая возможность завоевать трофей, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Было бы глупо выйти на игру расслабленными, потому что у них топ-команда. Мы видели это в первом матче. Это, определенно, будет тяжелый матч, но мы хотим победить.

Матч "Челси" - "Айнтрахт" состоится 9 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

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