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Роман Бабаев: «Представители ЦСКА находятся на гостевом секторе и координируют действия по безопасности»

7 ноября 2019, 23:11
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Как уже сообщал «СЭ», при входе на гостевой сектор стадиона «Групама Арена» в Будапеште на матче 4-го тура Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА венгерские фанаты атаковали болельщиков красно-синих. Местные зрители скандировали антироссийские лозунги. Нападавших было несколько десятков, у многих на одежде была символика Венгрии начала 40-х, союзника нацистской Германии. Стюарды попытались успокоить ситуацию — до какой-то степени это удалось.

Мы связались с генеральным директором московского клуба Романом Бабаевым.

— Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности, — сказал Бабаев. (Вячеслав Короткин)

Ранее беспорядки возникали в городе — в метро и на улицах, есть задержанные.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры «Ференцварош» — ЦСКА.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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