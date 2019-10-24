«Рома» упустила победу над менхенгладбахской «Боруссией» на 93-й минуте

«Рома» сыграла вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче группового турнира Лиги Европы — 1:1. Римляне пропустили ответный мяч на третьей добавенной ко второму тайму минуте.

«Истанбул» с миниальным счетом взял верх над «Вольфсбергом». Римская команда единолично возглавила группу J с 5 очками. «Истанбул» и «Вольфсбергер» имеют в активе по 4 очка.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа J

«Истанбул» (Турция) — «Вольфсберг» (Австрия) — 1:0 (0:0)

Гол: Ирфан Кахведжи, 78.

«Истанбул»: Гюнок, Шкртел, Клиши, Жуниор Кайсара, Понк, Мехмет Топал, Вишча (Угур Учар, 90), Махмут Текдемир (Окечукву, 46), Ирфан Кахведжи, Гульбраннсен (Робинью, 64), Кривелли.

«Вольфсберг»: Кофлер, Рнич, Шмиц (Шмербек, 90+1), Золльбауэр, Новак, Линдль, Рицмайер, Шмид, Ляйтгеб, Вайссман, Ньянгбо (Шмидт, 75).

Предупреждения: Ляйтгеб, 4. Кривелли, 21. Гульбраннсен, 30. Золльбауэр, 37. Шкртел, 44. Линдль, 66.

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

24 октября. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».

«Рома» (Италия) — «Боруссия» (Германия) — 1:1 (1:0)

Голы: Дзаньоло, 32 (1:0). Штиндль, 90+5 — с пенальти (1:1).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Смоллинг, Спинаццола, Манчини, Пасторе (Перотти, 62), Верету, Дзаньоло (Антонуччи, 77), Джеко, Клайверт (Флоренци, 84).

«Боруссия»: Зоммер, Янчке, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Крамер (Штиндль, 77), Закария, Нойхаус, Херрманн (Хофманн, 62), Эмболо (Бенеш, 77), Тюрам.

Предупреждения: Верету, 50. Бенсебаини, 65. Клайверт, 72. Лайнер, 81. Антонуччи, 90+2. Смоллинг, 90+3.

Судья: Коллам (Шотландия).

24 октября. Рим. Стадион «Олимпийский».