«Рома» победила «Гент», «Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол»
«Рома» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы обыграла «Гент» — 1:0. Гол забил Карлес Перес.
В параллельной встрече «Вулверхэмптон» дома разгромил «Эспаньол» — 4:0. Хет-трик оформил Диогу Жота, также забил Рубен Невеш.
Ответные встречи состоятся на следующей неделе.
Лига Европы
1/16 финала
«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия) — 1:0 (1:0)
Гол: Перес, 13.
«Рома» (Италия): Пау Лопес, Коларов, Фасио, Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 69), Кристанте, Верету, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Джеко, Перотти (Клайверт, 82), Перес.
«Гент»: Камински, Лустиг, Пластун, Мохаммади, Нгаде-Нгаджюи, Кумс (Маррех, 90+1), Оджиджа-Офоэ, Безус (Чакветадзе, 74), Овусу, Депуатр, Давид.
Предупреждения: Безус, 35. Смоллинг, 65.
Судья: Кабаков (Болгария).
20 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.
«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия) — «Эспаньол» (Испания) — 4:0 (1:0)
Голы: Жота, 15 (1:0). Невеш, 52 (2:0). Жота, 67 (3:0). Жота, 81 (4:0).
«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия): Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес (Педру Нету, 75), Траоре (Дендонкер, 61), Жота (Поденсе, 83).
«Эспаньол» (Испания): Андрес Приэто, Вила, Налду, Калеро, Гомес (Дардер, 75), Виктор Санчес, Итурраспе (Давид Лопес, 61), Мелендо (Кальери, 62), Феррейра, У Лэй, Варгас.
Предупреждения: Итурраспе, 43. Жоау Моутинью, 43. Гомес, 67. Виктор Санчес, 78.
Судья: Штилер (Германия).
20 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/playoff/