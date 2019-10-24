Робинью поддержал военную операцию турецкой армии против курдов

Игроки «Истанбула» отпраздновали гол в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Вольфсбергом» (1:0) военным приветствием в поддержку операции турецкой армии против сирийских курдов.

Среди футболистов, отметивших забитый мяч подобным жестом, оказался нападающий Робинью. 35-летний бразилец в этом матче не отметился результативными действиями.

После 3-х туров «Истанбул» делит 2-ю строчку с «Вольфсбергом» в группе J. Лидирует в квартете «Рома» (5 очков). Менхенгладбахская «Боруссия» занимает последнее место с 2 баллами.