Роберт Мак рассказал, почему пенальти "Фенербахче" бил он, а не Дзюба

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак рассказал корреспонденту "СЭ" о том, что произошло в матче с "Фенербахче" перед исполнением пенальти. Форвард не реализовал 11-метровый, а питерцы проиграли встречу со счетом 0:1.

– Что произошло в эпизоде, когда вы вызвались бить пенальти? Семак сказал, что это должен был делать Дзюба.

– Нет абсолютно никаких проблем, ничего страшного не произошло. Дзюба спросил, буду ли я исполнять пенальти. Я сказал: "Да". На этом разговор закончился. Я знаю, что Дзюба любит исполнять пенальти. Похожая ситуация произошла в домашней встрече с минским "Динамо". Мы били тогда два пенальти. Первый заработал я, а бил он; второй заработал Дзюба, а бил я. Вообще никаких проблем.

– В перерыве Семак об этом говорил?

– Нет. Даже слова не сказал. (Гоша Чернов)

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