Рейтинг УЕФА: Португалия еще дальше от России

Трех очков, набранных в четверг «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было в среду. У португальцев одержали победы «Спортинг» и «Брага». Их отрыв, таким образом, увеличился. Теперь он равен 1,466 балла или 9 зачетным очкам.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 8,785 61,5 92,140 7 (7*) 2. Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 9,285 65 81,176 7 (7) 3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 7,714 54 63,784 7 (7) 4. Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 6,071 42,5 61,796 7 (6) 5. Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 5,666 34 53,248 6 (5) 6. Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 6,700 33,5 45,849 5 (5) 7. Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 3,500 21 44,383 6 (4) 8. Бельгия 7,400 12,500 2,600 7,800 6,000 30 36,300 5 (4) 9. Голландия 5,750 9,100 2,900 8,600 7,800 39 34,150 5 (4) 10. Украина 9,800 5,500 8,000 5,600 4,200 21 33,100 5 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.