Рейтинг УЕФА: Португалия еще дальше от России
Трех очков, набранных в четверг «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было в среду. У португальцев одержали победы «Спортинг» и «Брага». Их отрыв, таким образом, увеличился. Теперь он равен 1,466 балла или 9 зачетным очкам.
Потеря шестого места означает, что в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)
Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
8,785
|
61,5
|
92,140
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
9,285
|
65
|
81,176
|
7 (7)
|
3. Германия
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
7,714
|
54
|
63,784
|
7 (7)
|
4. Италия
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
6,071
|
42,5
|
61,796
|
7 (6)
|
5. Франция
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
5,666
|
34
|
53,248
|
6 (5)
|
6. Португалия
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
6,700
|
33,5
|
45,849
|
5 (5)
|
7. Россия
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
3,500
|
21
|
44,383
|
6 (4)
|
8. Бельгия
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
6,000
|
30
|
36,300
|
5 (4)
|
9. Голландия
|
5,750
|
9,100
|
2,900
|
8,600
|
7,800
|
39
|
34,150
|
5 (4)
|
10. Украина
|
9,800
|
5,500
|
8,000
|
5,600
|
4,200
|
21
|
33,100
|
5 (3)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.