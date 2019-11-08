Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Рейтинг УЕФА: Португалия еще дальше от России

8 ноября 2019, 01:15

Трех очков, набранных в четверг «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было в среду. У португальцев одержали победы «Спортинг» и «Брага». Их отрыв, таким образом, увеличился. Теперь он равен 1,466 балла или 9 зачетным очкам.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,928

20,142

19,714

19,571

8,785

61,5

92,140

7 (7*)

2. Англия

14,250

14,928

20,071

22,642

9,285

65

81,176

7 (7)

3. Германия

16,428

14,571

9,857

15,214

7,714

54

63,784

7 (7)

4. Италия

11,500

14,250

17,333

12,642

6,071

42,5

61,796

7 (6)

5. Франция

11,083

14,416

11,500

10,583

5,666

34

53,248

6 (5)

6. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

6,700

33,5

45,849

5 (5)

7. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

3,500

21

44,383

6 (4)

8. Бельгия

7,400

12,500

2,600

7,800

6,000

30

36,300

5 (4)

9. Голландия

5,750

9,100

2,900

8,600

7,800

39

34,150

5 (4)

10. Украина

9,800

5,500

8,000

5,600

4,200

21

33,100

5 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир