«Рейнджерс» разгромил гибралтарский клуб в отборочном турнире Лиги Европы

В матче второго раунда отборочного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» на выезде победил гибралтарский «Линколн» (5:0). В следующем раунде команда сыграет с голландским «Виллем II».

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Линколн» (Гибралтар) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:5 (0:2)

Голы: Таверньер, 21 (0:1). Голдсон, 45+4 (0:2). Морелос, 67 (0:3). Дефо, 84 (0:4). Морелос, 88 (0:5).

Судья: Гриффит (Уэльс).

17 сентября. Гибралтар. Стадион «Виктория».