«Рейнджерс» Джеррарда победили «Брагу» и вышли в 1/8 финала Лиги Европы

«Брага» дома проиграла «Рейнджерс» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Браге (Португалия).

Единственный гол на 61-й минуте матча забил нападающий «Рейнджерс» Райан Кент.

В концовке первого тайма полузащитник шотландской команды Янис Хаджи не реализовал 11-метровый удар.

В первой встрече «Рейнджерс» обыграли «Брагу» со счетом 3:2. Общий счет — 4:2 в пользу команды Стивена Джеррарда. «Рейнджерс» вышли в 1/8 финала ЛЕ.

Лига Европы

1/16 финала

Второй матч

«Брага» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:1 (0:0)

Гол: Кент, 61.

Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (вратарь)

«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Раул Силва (Галену, 53), Секейра, Карму (Руис, 64), Пальинья (Жоау Новаиш, 46), Франсержиу, Р.Орта, Паулинью, Тринкан.

«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Баришич, Эдмундсон, Дэйвис, Эрфилд, Джэк, Хаджи (Арибо, 72), Кент, Камбери (Оджо, 78).

Предупреждения: Карму, 47. Камбери, 73. Эсгайю, 89. Руис, 90+4.

Судья: Экберг (Швеция).

26 февраля. Брага. Стадион «Муниципальный».

Первый матч: 2:3