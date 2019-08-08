22:59 8 августа | Футбол — Лига Европы

"Рейнджерс" Джеррарда одержал победу над "Мидтьюлланном" в ЛЕ

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"Рейнджерс" в гостях одержал победу над "Мидтьюлланном" (4:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 15 августа в Шотландии.

Отметим, что главным тренером "Рейнджерс" является экс-футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

Лига Европы

Первый матч

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Мидтьюлланн" (Дания) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 2:4 (0:1)

Голы: Морелос, 43 (0:1). Арибо, 52 (0:2). Катич, 56 (0:3). Ониика, 58 (1:3). Каба, 63 (2:3). Эрфилд, 70 (2:4).

Судья: Тохвер (Эстония).

8 августа. Хернинг. Стадион "MCH Arena".

Мидтьюлланн – Рейнджерс

Первый матч

"Норчепинг" (Швеция) – "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) – 1:1 (0:0)

Голы: Сема, 51 (1:0). Шамир, 55 (1:1).

Судья: ван Букел (Голландия).

8 августа. Норчепинг. Стадион "Эстгетапортен".

Норчепинг – Хапоэль Беэр-Шева

Первый матч

"Дюделанж" (Люксембург) – "Нымме Калью" (Эстония) – 3:1 (2:1)

Голы: Штольц, 28 (1:0). Штольц, 30 (2:0). Пури, 41 (2:1). Штольц, 75 (3:1).

Удаление: Кирсс (Нымме Калью), 90.

Судья: Вериссиму (Португалия).

8 августа. Люксембург. Стадион "Жози Бартель".

Дюделанж – Нымме Калью

Первый матч

"Риека" (Хорватия) – "Абердин" (Шотландия) – 2:0 (0:0)

Голы: Чолак, 62 – с пенальти (1:0). Мурич, 88 (2:0).

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

8 августа. Риека. Стадион "Rujevica".

Риека – Абердин

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