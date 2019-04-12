02:06 | Футбол — Лига Европы

Рэмси, Фелиш, Виллан и Гедеш претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Как сообщает официальный Твиттер турнира, в списке номинантов четыре футболиста: Жоау Фелиш ("Бенфика"), Аарон Рэмси ("Арсенал"), Виллиан ("Челси"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"). Они были выбраны по итогам первых матчей 1/4 финала.

Напомним, Фелиш сделал хет-трик в матче с "Айнтрахтом" (4:2). Он стал самым молодым игроком, которому удалось забить три мяча в одной игре Лиги Европы.  Гедеш сделал дубль в матче с "Вильярреалом". Рэмси забил гол в ворота "Наполи" (2:0), а Виллиан сделал голевую передачу в игре со "Славией" (1:0).

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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