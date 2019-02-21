"Разминка на берегу Рейна". Красивый вид с тренировки "Краснодара"

Футболисты "Краснодара" под руководством главного тренера Мурада Мусаева провели тренировку на берегу Рейна в преддверии ответного матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Байера", сообщает официальный Твиттер "быков". Встреча пройдет в Германии, на стадионе "Бай-Арена".

Напомним, что первая игра между "Краснодаром" и "Байером" завершилась нулевой ничьей (0:0).

– Разминка на берегу Рейна! Настраиваемся, черпаем силы! – написал "Краснодар" в Твиттере.

"Байер" – "Краснодар": Лига Европы, онлайн-трансляция, 21 февраля, начало – 23.00 (мск).