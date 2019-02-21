"Разминка на берегу Рейна". Красивый вид с тренировки "Краснодара"

Футболисты "Краснодара" под руководством главного тренера Мурада Мусаева провели тренировку на берегу Рейна в преддверии ответного матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Байера", сообщает официальный Твиттер "быков". Встреча пройдет в Германии, на стадионе "Бай-Арена".
Напомним, что первая игра между "Краснодаром" и "Байером" завершилась нулевой ничьей (0:0).
– Разминка на берегу Рейна! Настраиваемся, черпаем силы! – написал "Краснодар" в Твиттере.
"Байер" – "Краснодар": Лига Европы, онлайн-трансляция, 21 февраля, начало – 23.00 (мск).
Разминка на берегу Рейна! 🖤💚 Настраиваемся, черпаем силы! 💪– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 21 февраля 2019 г.
В 23:00 начнём битву за выход в 1/8 #ЛЕ @EuropaLeague #ЛигаЕвропы #БайерКраснодар #БыкиВЕвропе pic.twitter.com/VWfIVGTdk7
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