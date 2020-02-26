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Райан Кент о победе над «Брагой»: «Рейнджерс» показали всем, на что способны»

26 февраля 2020, 22:43
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Форвард «Рейнджерс» Райан Кент поделился впечатлениями после победы над «Брагой» (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы. Его команда пробилась в следующий раунд, а сам нападающий забил единственный мяч.

— В последнее время мы были не в лучшей форме, — цитирует Кента ВВС. — В Европе играем очень хорошо. Мы показали всем, на что мы способны. Это что-то особенное. То, что мы считались аутсайдерами в этом турнире, помогло нам избавиться от давления. Сегодня мы получили то, что заслужили.

Соперник «Рейнджерс» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.

Брага — Рейнджерс

 

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