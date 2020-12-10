Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с загребским «Динамо» в 6-м туре Лиги Европы.

— Буду смотреть матч, надеюсь только на победу, — сказал Рахимич. — Понятно, что игра ни на что не влияет, но биться надо, в первую очередь, за клуб и за престиж. Любая игра важна, даже если она не имеет никакого турнирного значения. Помимо очков, есть клуб и самолюбие. Нельзя выходить без настроя, тем более за такую команду как ЦСКА.

Повезло, что и у «Динамо» нет никакой турнирной мотивации. Они уже решили свои вопросы. Будем надеяться, что они не настроятся на этот матч, и ЦСКА сможет этим воспользоваться. Верю в победу, надо же хотя бы один раз победить.

Матч «Динамо» З — ЦСКА состоится сегодня. Начало — в 23.00 (мск). Российский клуб потерял все шансы на выход из группы, имея три очка после пяти игр. Хорваты уже обеспечили себе первое место в группе (11 баллов).

(Владимир Пушкарев)