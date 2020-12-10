Рахимич — о матче ЦСКА в Загребе: «Надо же хотя бы один раз победить»
Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с загребским «Динамо» в 6-м туре Лиги Европы.
— Буду смотреть матч, надеюсь только на победу, — сказал Рахимич. — Понятно, что игра ни на что не влияет, но биться надо, в первую очередь, за клуб и за престиж. Любая игра важна, даже если она не имеет никакого турнирного значения. Помимо очков, есть клуб и самолюбие. Нельзя выходить без настроя, тем более за такую команду как ЦСКА.
Повезло, что и у «Динамо» нет никакой турнирной мотивации. Они уже решили свои вопросы. Будем надеяться, что они не настроятся на этот матч, и ЦСКА сможет этим воспользоваться. Верю в победу, надо же хотя бы один раз победить.
Матч «Динамо» З — ЦСКА состоится сегодня. Начало — в 23.00 (мск). Российский клуб потерял все шансы на выход из группы, имея три очка после пяти игр. Хорваты уже обеспечили себе первое место в группе (11 баллов).
(Владимир Пушкарев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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