ПСВ обыграл "Хеугесунн", "Мариуполь" сыграл вничью с АЗ

Завершились несколько первых матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы.

ПСВ на выезде обыграл "Хеугесунн" (1:0). Единственный мяч с пенальти забил Стевен Бергвайн. "Мариуполь" в Одессе, где команда проводит матчи еврокубков, сыграл вничью с АЗ (0:0). "Нефтчи", обыгравший ранее тульский "Арсенал", не сумел выиграть у "Бней-Иегуды" (2:2).

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Первые матчи

"Хеугесунн" (Норвегия) - ПСВ (Голландия) - 0:1 (0:1)

ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Перейро (Гакпо, 59), Гутьеррес (Хендрикс, 88), Росарио, Садилек, Брума (Лосано, 58), Бергвайн, Мален.

Предупреждения: Росарио, 17. Мален, 35. Лосано, 69.

Судья: Юг (Словения).

8 августа. Хеугесунн. Стадион "Хеугесунн".

"Мариуполь" (Украина) - АЗ (Голландия) - 0:0

АЗ: Бизот, Флар, Вайтенс (Класи, 73), Свенссон (Сугавара, 80), Ауэян, Вейндал, Мидтсье (Гвюдмундссон, 87), Копмейнерс, Идрисси, Стенгс, Боаду.

Предупреждения: Свенссон, 25. Боаду, 60.

Судья: Тюкгорд (Дания).

8 августа. Одесса. Стадион "Черноморец".

"Мальме" (Швеция) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 3:0 (1:0)

Голы: Бенгтссон, 36 (1:0). Кристиансен, 66 (2:0). Рикс, 74 (3:0).

Судья: Аттуэлл (Англия).

8 августа. Мальме. Стадион "Swedbank Stadium (Malmo New Stadium)".

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Бней-Иегуда" (Израиль) - 2:2 (1:2)

Голы: Сагес, 26 (0:1). Гадир, 36 (0:2). Жозеф-Монрос, 43 (1:2). Алескеров, 90+7 (2:2).

Судья: Абед (Франция).

8 августа. Баку. Стадион "Баксель Арена".

"Мольде" (Норвегия) - "Арис" (Греция) - 3:0 (2:0)

Голы: Эйкрем, 27 (1:0). Хестад, 32 (2:0). Эллингсен, 87 (3:0).

Удаление: Фран Велес (Арис), 64.

Судья: Мариани (Италия).

8 августа. Мольде. Стадион "Акер"

"Шериф" (Молдавия) - АИК (Швеция) - 1:2 (0:2)

Голы: Лукич, 12 - в свои ворота (0:1). Сигтоурссон, 14 (0:2). Кендыш, 56 - с пенальти (1:2).

Судья: Клэнси (Шотландия).

8 августа. Тирасполь. Стадион "Шериф".

Все о Лиге Европы - здесь.