"Потрясающие эмоции!" Ракицкий - о победе над "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий признался, что испытывает потрясающие эмоции от своей дебютной игры на стадионе "Газпром Арена". Петербургский клуб победил "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (3:1) и вышел в 1/8.

- Моя дебютная игра на домашней арене. Благодарю болельщиков за сильнейшую поддержку, за прием! Спасибо, команда, что мы единством добыли эту победу! Спасибо, Санкт-Петербург!! Потрясающие эмоции! "Зенит" в 1/8 финала Лиги Европы! - написал Ракицкий в своем Инстаграме.

Ракицкий присоединился к "Зениту" 28 января 2019 года. Соглашение 29-летнего украинца с сине-бело-голубыми рассчитано на 3,5 года.

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