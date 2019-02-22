Потенциальные соперники "Зенита" и "Краснодара" – команды Черышева и Промеса

Два российских клуба, "Зенит" и "Краснодар" вышли во второй раунд плей-офф Лиги Европы. В четверг команда из Санкт-Петербурга победила "Фенербахче" – 3:1 на своем поле после поражения 0:1 в Стамбуле, а "быки" сыграли вничью с "Байером" – 1:1 в Леверкузене после 0:0 дома.
В 1/8 финала вышли:
"Зенит"
"Краснодар"
"Севилья"
"Арсенал"
"Интер"
"Славия" Пр
"Челси"
"Ренн"
"Динамо" К
"Бенфика"
"Динамо" З
"Зальцбург"
"Наполи"
"Айнтрахт" Ф
"Валенсия"
"Вильярреал"
Жеребьевка состоится в пятницу, 22 февраля, и начнется в 15.00 по московскому времени. На этой стадии каждый клуб может сыграть с каждым, но российские команды разведут с киевским "Динамо". При этом потенциальные соперники "Зенита" и "Краснодара" – "Севилья" Квинси Промеса, "Валенсия" Дениса Черышева или "Арсенал" главного тренера Унаи Эмери.