Потенциальные соперники "Спартака": "Брага" обыграла "Бреннбю" в первом матче 3-го раунда Лиги Европы

"Брага" одержала в гостях победу над "Бреннбю" (4:2) в первом матче 3-го раунда Лиги Европы. В составе португальцев один раз отличился Паулинью, дважды - Рикарду Орта. Защитник хозяев Хьертюр Херманнссон на 5-й комспенсированной минуте встречи отметился автоголом.

Отметим, что победитель пары "Бреннбю" - "Брага" сыграет в 4-м раунде с лучшим из "Спартак" - "Тун".

Лига Европы

Первый матч

3-й отборочный раунд

"Бреннбю" (Дания) – "Брага" (Португалия) – 2:4 (1:2)

Голы: Кайзер, 15 (1:0). Паулинью, 18 (1:1). Орта, 20 (1:2). Кайзер, 50 (2:2). Орта, 90+2 (2:3). Херманнссон, 90+5 – в свои ворота (2:4).

Судья: Богнар (Венгрия).

8 августа. Бреннбю. Стадион "Brondby".

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)