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Португалец Мартинш — главный арбитр матча «Динамо» Загреб — ЦСКА

12:31
Стадион «Максимир» в Загребе, где пройдет матч «Динамо» — ЦСКА. Фото Википедия.
Стадион «Максимир» в Загребе, где пройдет матч «Динамо» — ЦСКА. Фото Википедия.
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Главным арбитром матча шестого тура группового турнира Лиги Европы между загребским «Динамо» и ЦСКА назначен португалец Тьягу Мартинш, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помощники главного арбитра: Луиш Кампуш и Педру Алмейда, четвертый арбитр — Угу Мигел. Все судьи представляют Португалию.

Игра состоится 10 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Московские армейцы с тремя очками занимают четвертое место и уже потеряли шанс выйти из группы. «Динамо» с 11 очками досрочно обеспечило себе первое место.

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