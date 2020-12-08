Главным арбитром матча шестого тура группового турнира Лиги Европы между загребским «Динамо» и ЦСКА назначен португалец Тьягу Мартинш, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помощники главного арбитра: Луиш Кампуш и Педру Алмейда, четвертый арбитр — Угу Мигел. Все судьи представляют Португалию.

Игра состоится 10 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Московские армейцы с тремя очками занимают четвертое место и уже потеряли шанс выйти из группы. «Динамо» с 11 очками досрочно обеспечило себе первое место.