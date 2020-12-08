Португалец Мартинш — главный арбитр матча «Динамо» Загреб — ЦСКА
12:31
Главным арбитром матча шестого тура группового турнира Лиги Европы между загребским «Динамо» и ЦСКА назначен португалец Тьягу Мартинш, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помощники главного арбитра: Луиш Кампуш и Педру Алмейда, четвертый арбитр — Угу Мигел. Все судьи представляют Португалию.
Игра состоится 10 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Московские армейцы с тремя очками занимают четвертое место и уже потеряли шанс выйти из группы. «Динамо» с 11 очками досрочно обеспечило себе первое место.
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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