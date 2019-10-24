«Порту» и «Рейнджерс» сыграли вничью, «Янг Бойз» победил «Фейеноорд»

«Порту» и «Рейнджерс» сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (1:1). Голом в составе «драконов» отметился хавбек Луис Диас, у шотландцев отличился нападающий Альфредо Морелос. В другом матче группы G «Янг Бойз» обыграл «Фейеноорд» (2:0).

В группе G «Янг Бойз» занимает 1-е место (6 очков), «Рейнджерс» — 2-е (4 очка), «Порту» — третье (4 очка), Фейеноорд" - 4-е (3 очка).

В играх группы I «Гент» и «Вольфсбург» сыграли вничью (2:2), «Сент-Этьен» и «Александрия» также не выявили победителя (1:1).

В группе I «Вольфсбург» занимает 1-е место (5 очков), «Гент» — 2-е (5 очков), «Александрия» — 3-е (2 очка), «Сент-Этьен» — 4-е (2 очка).

Группа G

«Порту» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:1 (1:1)

Голы: Диас, 36 (1:0). Морелос, 44 (1:1).

«Порту»: Марчесин, Пепе, Маркано, Алекс Теллес, Данилу Перейра, Отавиу (Бруну Кошта, 60), Урибе, Диас (Накадзима, 63), Зе Луиш (Соарес, 76), Корона, Марега.

«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Таверньер, Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Джэк (Эрфилд, 83), Камара, Баркер (Оджо, 83), Кент (Арибо, 76), Морелос.

Предупреждения: Баришич, 14. Джэк, 29. Бруну Кошта, 69. Алекс Теллес, 76. Хеландер, 78. Пепе, 82.

Судья: Дабанович (Черногория).

24 октября. Порту. Стадион «Драгау».

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Фейеноорд» (Голландия) — 2:0 (2:0)

Голы: Ассале, 14 — с пенальти (1:0). Нсаме, 28 — с пенальти (2:0).

«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, Серенсен, Янко, Лотомба, Цезигер, Лустенбергер (Гаудино, 42), Эбишер, Фасснахт (Гарсия, 86), Нсаме, Ассале (Бюрги, 66), Нгамале.

«Фейеноорд» (Голландия): Фермер, Ие (Боттегин, 37), Сенеси, Гертрейда, Маласиа (Хапс, 81), Фер, Торнстра, Кекджю (Нарсингх, 74), Бергхейс, Ларссон, Синистерра.

Предупреждения: Ие, 14. Фермер, 27. Серенсен, 39. Фер, 69. Бергхейс, 86. Хапс, 88.

Судья: Кехлет (Дания).

24 октября. Берн. Стадион «Стад де Сюис».

Группа I

«Гент» (Бельгия) — «Вольфсбург» (Германия) — 2:2 (1:2)

Голы: Вегхорст, 3 (0:1). Жуан Виктор, 24 (0:2). Яремчук, 41 (1:2). Яремчук, 90+4 (2:2).

«Гент»: Камински, Асаре, Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджюи, Кумс (Домпе, 87), Оджиджа-Офоэ, Овусу (Безус, 60), Яремчук, Депуатр (Квилитая, 73), Давид.

«Вольфсбург»: Перван, Брума, Кнохе, Тиссеран, Виллиам (Мбабу, 46), Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Руссийон, 80), Брекало (Нмеча, 66), Жуан Виктор, Вегхорст.

Предупреждения: Овусу, 17. Вегхорст, 19. Оджиджа-Офоэ, 28. Виллиам, 33. Асаре, 37. Нгаде-Нгаджюи, 54. Мбабу, 57.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

24 октября. Гент. Стадион «Геламко Арена».

«Сент-Этьен» (Франция) — «Александрия» (Украина) — 1:1 (1:1)

Голы: Габриэл Силва, 8 (1:0). Габриэл Силва, 14 — в свои ворота (1:1).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Колодзейчак, Габриэл Силва, Салиба, М`Вила, Аолу (Будебуз, 46), Юссуф, Амума, Берич (Буанга, 74), Норден (Аби, 63).

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Гречишкин, Лучкевич (Шастал, 80), Банада, Ковалец (Довгий, 83), Третьяков (Бабогло, 90+3), Ситало.

Предупреждения: Мирошниченко, 40. Габриэл Силва, 49. Шастал, 90+3.

Судья: Эскос (Норвегия).

24 октября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

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