Полуголая раздевалка «Краснодара» после победы над «Трабзонспором»
25 октября 2019, 00:27
«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после победы над «Трабзонспором» в групповом турнире Лиги Европы (2:0). В составе кубанцев отличились Маркус Берг на 49-й минуте и Тонни Вилена на 90+2.
Winner's ??— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 24, 2019
?
P. S. И ничего, что полотенце не в цвет ??
?#ТрабзонспорКраснодар #ЛигаЕвропы #ЛЕ #ВпередБыки #СПобедой pic.twitter.com/T9dtSXiEig
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...