Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в своем Twitter сообщил о беспорядках перед матчем Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА.

В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 7, 2019

— В Будапеште жарко, — говорится в сообщении. — Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками.

Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится сегодня в Будапеште. Начало в 23.00 по московскому времени.