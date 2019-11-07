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Перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА в Будапеште происходят стычки болельщиков

7 ноября 2019, 21:35
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Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в своем Twitter сообщил о беспорядках перед матчем Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА.

— В Будапеште жарко, — говорится в сообщении. — Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками.

Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится сегодня в Будапеште. Начало в 23.00 по московскому времени.

Ференцварош — ЦСКА

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