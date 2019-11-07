Перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА в Будапеште происходят стычки болельщиков
7 ноября 2019, 21:35
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в своем Twitter сообщил о беспорядках перед матчем Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА.
В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 7, 2019
— В Будапеште жарко, — говорится в сообщении. — Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками.
Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится сегодня в Будапеште. Начало в 23.00 по московскому времени.
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