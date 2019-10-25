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Пепе — лучший игрок недели в Лиге Европы

25 октября 2019, 16:11
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Нападающий «Арсенала» Николя Пепе признан лучшим игроком прошедшей игровой недели Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. 24-летний француз отметился дублем в матче группового турнира ЛЕ против «Витории Гимарайнш» (3:2).

«Арсенал» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице группы F.

В текущем сезоне Пепе провел 12 матчей за «Арсенал», забил три гола и отдал три голевые передачи.

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Арсенал — Витория Гимарайнш

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