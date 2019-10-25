Пепе — лучший игрок недели в Лиге Европы
25 октября 2019, 16:11
Нападающий «Арсенала» Николя Пепе признан лучшим игроком прошедшей игровой недели Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. 24-летний француз отметился дублем в матче группового турнира ЛЕ против «Витории Гимарайнш» (3:2).
«Арсенал» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице группы F.
В текущем сезоне Пепе провел 12 матчей за «Арсенал», забил три гола и отдал три голевые передачи.
Free-king accuracy ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 25, 2019
Nicolas P?p? = the #UEL Player of the Week! ?#POTW | @hankookreifen pic.twitter.com/PGBuEGadnZ
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