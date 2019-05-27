Педро Родригес считает, что стратегия Сарри помогла команде дойти до финала ЛЕ

Нападающий "Челси" Педро Родригес поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с "Арсеналом", информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет 29 мая в Баку.

– Мы отлично играли в этой Лиге Европы. Очень здорово сработала стратегия Сарри - играть в атакующий футбол и использовать высокий прессинг. Мы создаем много голевых моментов, в чужой штрафной площади всегда хватает футболистов "Челси".

Поединок против "Арсенала" получится открытым и зрелищным. Эта команда тоже любит и умеет играть в футбол. "Арсенал" начинает обороняться еще на чужой половине поля, как и мы. Вот поэтому мне и кажется, что финал должен выйти на славу! – приводит слова Педро пресс-служба УЕФА.

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