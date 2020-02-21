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Паулу Фонсека: «Рома» не играла хорошо, но было важно одержать победу над «Гентом»

09:58
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Гента» (1:0).

— Это было не качество исполнения любыми средствами, но это сложный момент, команда упорно боролись и делали все возможное, чтобы изменить ситуацию," сказал Fonseca .

— «Гент» — сильная команда, мы не играли хорошо, но важно было одержать победу, — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia. — Сейчас мы не можем идти на риск, так как доверие настолько низкое, что нам нужно быть более практичными.

Я думаю, что игроки стараются изо всех сил, было очень важно победить. Если мы плохо защищаемся, мы не можем хорошо атаковать. Я всегда думаю, что лучшая форма защиты — это владеть мячом, поскольку нам не нужно защищаться, если мы им владеем.

Карлес Перес может забить довольно много голов. У него был хороший матч, он всегда стремился проявить инициативу и открыться. У него есть качество и он может помочь команде.

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