08:43 | Футбол — Лига Европы

Оливье Жиру: "Челси" нужна была уверенная победа"

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Нападающий "Челси" Оливье Жиру отметил важность крупной победы над "Мальме" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Ранее на выезде "синие" победили со счетом 2:1.

– Мы ждали, что противник будет прессинговать, плотно играть в центре, поэтому было непросто найти решение, – цитирует BT Sport Жиру. – Но нам тренер сказал играть быстро, и во втором тайме противник немного устал. Нам нужна была уверенность в себе и хорошая победа с запасом. А отсутствие пропущенных мячей придаст спокойствия. Мы сыграли хорошо и надежно. Теперь можем идти дальше.

Челси - Мальме

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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