"Олимпиакос" просит болельщиков не использовать в Киеве символику "Спартака", СССР и России

"Олимпиакос" сыграет в Киеве с "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Официальный сайт греческого клуба опубликовал рекомендации своим болельщикам.

В сообщении говорится о том, что болельщикам не рекомендуется использование флагов, символов СССР и прочей коммунистической символики, флагов и символики России, атрибутики московского "Спартака". Также рекомендуется не носить атрибутику "Олимпиакоса" на улицах Киева и избегать политических дискуссий.

Матч "Динамо" - "Олимпиакос" состоится 21 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью - 2:2. На этой игре болельщики "Олимпиакоса" вывесили российский флаг.

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