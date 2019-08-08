Олег Кононов: "Кредит доверия от Федуна существует"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Туном" (3:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы рассказал о кредите доверия со стороны владельца клуба Леонида Федуна, сообщает "Чемпионат".

"Груз на тренере всегда есть, но главное, что мы победили и можем готовиться к матчам чемпионата России. Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует. А то, что владелец клуба вышел к ребятам, то он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.

Проблемы у нас есть. Но главное – это адаптировать новичков. После этого мы будем конкретно работать над игрой. Сейчас уже есть сдвиги, но мы ещё продолжим работать", – приводит слова Кононова "Чемпионат".

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