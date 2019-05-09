Обамеянг забил второй гол в матче с "Валенсией". Лондонцы повели в счете

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в ответном матче полуфинала Лиги Европы против "Валенсии". 29-летний футболист на 69-й минуте забил свой второй гол в этой встрече.

Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс выполнил прострел с правого фланга на ближний угол вратарской, в результате Обамеянг замкнул в падении одним касанием.

"Валенсия" – "Арсенал": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция