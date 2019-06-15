"Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии". Президент УЕФА - о финале Лиги Европы в Баку

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил, почему финал второго по значимости розыгрыша еврокубка проводился в Баку.

– Надо делиться со всеми, кто любит футбол. В этом году мы провели его в Баку, так там проживают люди, которым нравится этот спорт. Если бы две команды из Азербайджана провели бы финал в Лондоне, никто бы и слова не сказал. Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии, – цитирует Чеферина Daily Mail.

Финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" стал третьим в истории по посещаемости. На стадионе в Баку собрались 51 370 зрителей, однако вызвал недовольство английских болельщиков.